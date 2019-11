Duitsers nog nooit zo gelukkig als nu maar kan op aantal punten beter

Inwoners van Duitsland zijn uiterst tevreden over hun leven. De tevredenheidsindex is met ruim zeven punten op een schaal van tien zelfs nog nooit zo hoog geweest. In de deelstaat Sleeswijk-Holstein zijn de mensen het gelukkigst, in Brandenburg het minst.

Dat blijkt uit de vanmiddag gepresenteerde ‘Geluksatlas’ 2019 van de Duitse Post. Daarin wordt de tevredenheid over geld, werk, gezondheid en vrije tijd gemeten. De meting vindt jaarlijks plaats en is gebaseerd op gegevens van sociaal-economisch panelonderzoek onder 30.000 mensen.

Met 7,14 punten is de tevredenheidsindex negen honderdste punt hoger dan vorig jaar (7,05). Het Oost-Duitse geluksniveau steeg zelfs naar 7,0 punten (+ 0,11), de hoogste waarde sinds de val van de Muur in 1989. De ‘geluksafstand’ tussen Oost en West bedraagt nu nog slechts 0,17 punt. ,,Daarmee zijn de Oost-Duitsers bijna net zo gelukkig als de West-Duitsers’’, lichtte econoom en Geluksatlas-begeleider Bernd Raffelhüschen vanmiddag toe.

Slechtweermeldingen

De hoge tevredenheidsindex houdt volgens hem verband met een aantal factoren. ,,De aanhoudend goede werkgelegenheidssituatie na tien jaar wirtschaftswunder (economische voorspoed) en de positieve ontwikkeling van het gezinsinkomen – Duitsers zijn gemiddeld genomen nog nooit zo rijk geweest – maar ook de solide houding van de bevolking tegenover ‘slechtweermeldingen’ door de media.’’

Daarbij doelde hij op berichtgeving over de krimpende groei van de Duitse economie, die volgens deskundigen al in een recessie zit, maar ook op het vrijwel dagelijkse nieuws over de opmars van extreemrechts in Duitsland en de gevaren daarvan. ,,Niet dat deze berichtgeving onjuist is maar de geluksatlas gaat over de tevredenheid van mensen in hun privéleven. Dat weten ze goed te scheiden van hun mening over de ontwikkelingen in de samenleving’’, aldus Raffelhüschen.

Positieve mentaliteit

Het meest gelukkig zijn de inwoners van Sleeswijk-Holstein. Met een tevredenheidswaarde van 7,44 punten staat de meest noordelijke deelstaat voor het zesde jaar op rij bovenaan. Dat komt volgens de econoom en Geluksatlas-begeleider door de regionale aantrekkelijkheid, de positieve mentaliteit van de noorderlingen én de nabijheid van Denemarken. Daar wonen de gelukkigste mensen van Europa volgens de Eurobarometer van het Europees Parlement. De deelstaat Hessen staat met een tevredenheidswaarde van 7,31 punten voor het eerst op de tweede plaats in de Duitse geluksranglijst en verdrukte de regio Hamburg, die met 7,27 punten op drie staat.

Brandenburg eindigde op de laatste plaats. Met slechts 6,76 punten bungelt de deelstaat net als vorig jaar onderaan de tevredenheidslijst van de 19 Duitse regio’s. Mecklenburg-Vorpommern eindigde als een na laatste, Berlijn als tweede laatste. De gelukkigste mensen in Oost-Duitsland wonen in de deelstaat Thüringen, waar de tevredenheid toenam tot 7,09 punten.

In West-Duitsland levende Duitsers zijn gemiddeld 0,35 punten tevredener over hun gezinssituatie dan landgenoten in het oosten. In 2006 was dat verschil slechts 0,2 punten maar met de werktevredenheid ging het na de hereniging in 1989 aanvankelijk bergafwaarts. Pas sinds medio jaren 2000 wordt de kloof weer minder. De oude niveau’s uit 1990 zijn nog altijd niet bereikt.

Genderdiversiteit

Hoofdonderwerp in de Geluksatlas 2019 was de genderdiversiteit en -gelijkheid. Wat blijkt? Werken in gemengde teams beïnvloedt twee derde van de werknemers positief wat betreft hun werktevredenheid. Zowel bij mannen als bij vrouwen. In gemengde teams is 27 procent ‘zeer tevreden’, in homogene teams slechts 18 procent. Van de respondenten (tweeduizend Duitsers tussen 18 en 65 jaar) denkt 42 procent dat een ‘evenwichtige geslachtsverhouding’ de werksfeer verbetert en leidt tot meer creativiteit. Bij bedrijven die openstaan voor gendergerechtigheid zijn werknemers tevredener.