Duitsland compenseert gevluchte Joodse oorlogskinderen voor ondergaan lijden

Dit jaar is de 80ste verjaardag van het begin van de kindertransporten vanuit nazi-Duitsland naar Groot-Brittannië en elders in Europa. In totaal ontvluchtten zo’n 10.000 kinderen Duitsland, Oostenrijk, Tsjechoslowakije en Polen, met de zogenaamde Kindertransporten’. Ongeveer duizend van hen worden verondersteld nog te leven, van wie ongeveer de helft in Groot-Brittannië woont.



Na het geweld van de Kristallnacht, in november van 1938, nam de Britse overheid het besluit om gevluchte Joodse kinderen als vluchteling op te nemen. De transporten werden verzorgd door Joodse groepen binnen nazi-Duitsland en vertrokken uit Nederland. De eerste kinderen kwamen in het Britse Harwich aan op 2 december 1938. Het laatste transport naar Engeland was op 14 mei 1940, de dag dat ons land zich aan de Duitsers overgaf.