Duitsland ontvangt eerste apenpokkenvaccins via Europese Unie

‘Napalm­meis­je’ ondergaat laatste huidbehan­de­ling na 50 jaar: ‘Niet langer een slachtof­fer van de oorlog’

De iconische foto van ‘napalmmeisje’ Phan Thi Kim Phuc is een van de beroemdste uit de wereldgeschiedenis. Phuc was amper 9 jaar oud toen ze op 8 juni 1972 door fotograaf Nick Ut in beeld werd gebracht, nadat de Amerikanen het Zuid-Vietnamese dorpje Trảng Bàng met napalm hadden bestookt. De inmiddels 59-jarige vrouw ondergaat al een tijd laserbehandelingen tegen de ernstige brandwonden op haar bovenlichaam. Deze week was haar allerlaatste huidbehandeling.

1 juli