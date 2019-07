Duitsland verbijsterd na spoorduwdrama, dader had zelf drie kinderen

De verdachte is volgens de autoriteiten getrouwd en heeft drie kinderen. De Zwitserse politie heeft bevestigd dat de man een vast woonadres heeft in Zwitserland. Hoe het zit met zijn verblijfsstatus is vooralsnog niet bekend. De man zou onlangs met de trein vanuit Bazel naar Frankfurt zijn gereisd. Waar hij zich in tussentijd heeft opgehouden en met wie hij contact had, is onduidelijk. De man is geen bekende van de Duitse politie. Hij was niet onder invloed van alcohol.



Duitse autoriteiten waarschuwen voor ‘te snelle conclusies’. De man zwijgt in alle toonaarden tijdens de verhoren. Hij wordt vandaag voorgeleid en beschuldigd van één moord en twee pogingen tot moord, omdat hij niet alleen de jongen, maar ook zijn moeder op het spoor duwde en het bij een derde persoon probeerde. Het ging daarbij om een 78-jarige vrouw. Zij hield er een schouderblessure aan over.



Volgens getuigen stonden de slachtoffers helemaal niet dichtbij het spoor. De verdachte zou ze er met veel geweld op hebben geduwd. Veel mensen zagen het gebeuren. ,,Die mensen waren doodsbleek, sommige huilden”, aldus een getuige. De moeder van het overleden jongetje stortte volledig in.