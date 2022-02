Duitsland verhoogt defensie-uitgaven vanwege Russische inval Oekraïne: 100 miljard in steunfonds

De Russische invasie in Oekraïne is voor Duitsland aanleiding zijn defensie-uitgaven te verhogen tot jaarlijks meer dan twee procent van zijn bruto binnenlands product (bbp). Dat is meer dan waar de NAVO om vraagt, zei bondskanselier Olaf Scholz zondag tijdens een speciale zitting van de Bondsdag in Berlijn.

De beslissing betekent een grote ommekeer na decennia van bezuinigingen op de Duitse defensie. ,,We gaan van nu af aan, van jaar tot jaar, meer dan twee procent van ons bruto binnenlands product in onze verdediging investeren”, verklaarde de bondskanselier.

Scholz zei dat Duitsland dit jaar 100 miljard euro investeert een speciaal fonds voor zijn strijdkrachten. ,,Het is duidelijk dat we aanzienlijk meer moeten investeren in de veiligheid van ons land om onze vrijheid en onze democratie te beschermen”, sprak hij. De stap is belangrijk voor Duitsland, dat van de Verenigde Staten en en andere NAVO-bondgenoten kritiek kreeg omdat het onvoldoende investeert in zijn defensiebegroting.

Russisch Rijk

De wereld is in een nieuw tijdperk beland nu Rusland buurland Oekraïne is binnengevallen, zei de Duitse bondskanselier in zijn toespraak. Volgens hem moeten westerse bondgenoten besluiten of ze krachtig genoeg zijn om beperkingen op te leggen aan ‘oorlogszuchtige’ mensen zoals de Russische president Vladimir Poetin. ,,In essentie moeten we ons afvragen of macht dat wat juist is kan verslaan”, sprak hij. Scholz vermoedt dat Poetin een Russisch Rijk wil creëren.

De bondskanselier wil ook dat Duitsland minder afhankelijk wordt van individuele gasleveranciers. Op dit moment is de Europese Unie grotendeels afhankelijk van Russisch gas.

Keerpunt

De aankondiging van Scholz is de laatste in een reeks belangrijke verschuivingen in het Duitse defensie- en veiligheidsbeleid dit weekend als reactie op de Russische invasie van Oekraïne. Zaterdagavond kondigde de Duitse regering aan dat ze wapens en ander militair materiaal rechtstreeks naar Oekraïne zou sturen om het land te ondersteunen in zijn strijd tegen Rusland. Uit de Duitse legervoorraad worden ‘zo snel mogelijk’ 1000 antitankwapens en 500 luchtdoelraketten van het type Stinger geleverd aan Oekraïne.

,,De Russische overval op Oekraïne markeert een keerpunt in de geschiedenis. Die bedreigt onze gezamenlijke naoorlogse orde”, zei bondskanselier Olaf Scholz. ,,In deze situatie is het onze plicht Oekraïne naar onze mogelijkheden te steunen bij de verdediging tegen het invasieleger van Vladimir Poetin. Duitsland staat pal aan de zijde van Oekraïne”.

Nederland

Eerder op de dag had de regering-Scholz Nederland toestemming gegeven 50 raketwerpers met 400 bijbehorende raketten van Duitse makelij voor het uitschakelen van tanks naar Oekraïne te sturen. Ook de Baltische NAVO-partner Estland kreeg daartoe toestemming.

Tot zaterdag weigerden onze oosterburen principieel de export van dodelijk oorlogstuig naar Oekraïne, dat daar al maanden om vroeg. Duitsland zegde Kiev in eerste instantie alleen 5000 helmen toe. Die werden zaterdag overgedragen aan het Oekraïense leger. Tevens kwam er goedkeuring voor de levering van veertien extra-beveiligde, gepantserde voertuigen. Deze zijn bij uitstek geschikt om mensen te evacueren. Ook werd beloofd via Polen 10.000 ton brandstof te brengen. In de avonduren viel het besluit ook zwaarder materieel te leveren.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski, die Rusland zaterdag van genocide beschuldigde, was zeer ingenomen met de Duitse ommezwaai. ‘Ga zo door, kanselier Scholz’, reageerde hij op Twitter. ‘De anti-oorlogscoalitie treedt op!’

Frankrijk

Frankrijk volgde het Duitse voorbeeld. President Emmanuel Macron maakte bekend brandstof en militaire uitrusting naar Oekraïne te sturen om te helpen in de strijd tegen het invasieleger. Hij kondigde tevens extra economische maatregelen aan tegen Moskou. Onder die sancties ‘het bevriezen van financiële bezittingen van Russische figuren’ maar ook ‘nieuwe’ die in Europees verband kunnen worden genomen zoals Rusland afsluiten van het internationale betaalsysteem SWIFT.

Macron sprak zaterdag ook met Alexandr Loekasjenko, de sterke man van Belarus en bondgenoot van Poetin, over de rol van Minsk in de aanval op Oekraïne. Volgens de verklaring uit Belarus hebben beide leiders het gehad over ‘de toekomst van Europa’ en ‘de relatie tussen Belarus en Rusland’. Loekasjenko herhaalde dat de strijdende partijen altijd welkom zijn voor vredesonderhandelingen. Macron liet weten de president van Belarus te hebben gevraagd ‘zo snel mogelijk de terugtrekking van de Russische troepen van zijn grondgebied te eisen’.