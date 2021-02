Duitsland verlengt de lockdown maar kappers en scholen mogen weer open

Omstreden Republi­keins parlements­lid uit commissies gezet

5 februari Het Republikeinse parlementslid Marjorie Taylor Greene is uit twee belangrijke parlementscommissies gestemd door het Lagerhuis van het Amerikaanse parlement. De Democraten dienden donderdag een wetsvoorstel in om Greene uit de commissies te verwijderen. 230 afgevaardigden, onder wie elf Republikeinen, stemden in om het parlementslid uit de staat Georgië te verwijderen, 199 afgevaardigden stemden tegen.