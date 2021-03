Duitsland verlengt lockdown tot 19 april, geen versoepeling met Pasen

De lockdown in Duitsland wordt verlengd tot zeker 19 april. Dat hebben de regering en de deelstaten maandag beslist, melden Duitse media. Aanleiding is de sterke stijging van de coronacijfers als gevolg van de Britse virusvariant.

De huidige lockdown werd begin deze maand met drie weken verlengd tot zeker 29 maart. Daar komen nu in ieder geval nog drie weken bij. Bondskanselier Angela Merkel en de leiders van de zestien deelstaten zijn het er ook over eens dat de op 3 maart afgesproken ‘noodrem’ consequent moet worden toegepast. Versoepelingen moeten daarbij worden teruggedraaid als de zeven dagen incidentie (het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week) hoger is dan 100. Niet alle regio's doen dat. De incidentie voor Duitsland als geheel bedraagt 107,3 en ligt in de 401 regio’s tussen de 9,8 en 571,9, blijkt uit de cijfers op de website van het Duitse RIVM.

Berlijn en de deelstaten zijn het er ook over eens dat er met Pasen geen landelijke versoepeling komt van de contactbeperkingen. Er lag een voorstel op tafel voor het toestaan van ontmoetingen tussen een huishouden en vier naaste familieleden uit evenveel huishoudens plus kinderen onder de 14 jaar. Achtergrond was dat familiebezoek vorig jaar met Pasen niet mocht. Sinds begin maart zijn privébijeenkomsten tussen het eigen huishouden en één ander huishouden mogelijk met een maximum van vijf personen plus kinderen tot 14 jaar zolang de zeven dagen incidentie dit toelaat.

Een algemene avondklok komt er evenmin. Merkels kanselarij had nachtelijke uitgaansbeperkingen voorgesteld, zoals in onder andere Nederland en Groot-Brittannië maar de deelstaten kunnen dit zelf beslissen. In Beieren geldt in regio's met een incidentie boven de 100 al een avondklok tussen 22 uur en 05.00 uur.

Contactloze Paasvakantie

Bondskanselier Merkel en de zestien ministers-presidenten vergaderen sinds 15 uur over de coronamaatregelen in Duitsland. Op de agenda staan onder andere nog de Paasvakantie en de toeristische reizen in binnen- en buitenland. De Duitse regering ontraadt alle niet-noodzakelijke binnen- en buitenlandse reizen maar schrapte vorige week onder andere Mallorca als risicogebied. Duitsers hebben nog wel een negatieve coronatest nodig maar hoeven niet meer in quarantaine bij terugkeer. De beslissing veroorzaakte een run op vluchten naar het populaire Spaanse eiland, vaak ‘de zeventiende deelstaat’ genoemd.

Dit tot grote frustratie van de Noord-Duitse deelstaten Sleeswijk-Holstein, Mecklenburg-Voor-Pommeren en Nedersaksen, waar de coronacijfers ook laag zijn net als op Mallorca. In een reactie op deze ‘niet uit te leggen scheve situatie’ - mensen mogen wel naar de Balearen vliegen in volgepakte vliegtuigen maar niet met het gezin per auto naar een vakantiehuisje aan Noord- of Oostzee rijden - promoten de drie nu een ‘contactloze Paasvakantie’ voor hun inwoners. Die kunnen met een negatieve test en in acht neming van beperkingen en hygiënevoorschriften vakantie vieren in accommodatie met selfcatering en eigen sanitair.

Buitenhoreca

Begin maart, toen de coronacijfers nog daalden, spraken bondskanselier Merkel en de ministers-presidenten stapsgewijze versoepelingen af. Onder andere kappers, boekhandels, tuincentra en bouwmarkten mochten weer open en niet-essentiële winkels konden op afspraak weer een beperkt aantal klanten ontvangen. Scholen keerden gefaseerd terug naar klassikaal onderwijs, kinderdagverblijven schakelden van noodopvang weer over op de normale modus. De heropening van buitenhoreca, cultuurinstellingen en binnen- en contactsportgelegenheden zou vanaf 22 maart weer mogelijk kunnen zijn mits de zeven dagen incidentie de afgelopen twee weken niet zou verslechteren. Dat gebeurde helaas wel, vooral door toedoen van de Britse virusvariant.

Deze mutatie neemt bij onze oosterburen al driekwart van het aantal nieuwe besmettingen voor haar rekening en is grotendeels verantwoordelijk voor de gevreesde derde golf in de Bondsrepubliek. Het Duitse RIVM noteerde het afgelopen etmaal 7709 positieve tests. Dat waren er 1105 meer dan vorige maandag en bijna 1600 meer vergeleken met 8 maart. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares stijgt eveneens. Het waren er met 3134 mensen maandagmiddag 90 meer dan de dag ervoor.

Zonder de beperkende maatregelen zullen de besmettingscijfers zo snel stijgen dat in april waarschijnlijk al sprake is van een overbelasting van het gezondheidssysteem, waarschuwen virologen. Dat komt mede door het aanhoudende tekort aan vaccins en de daardoor te trage vaccinatiecampagne. In Duitsland zijn tot nu toe pas iets meer dan 10 miljoen van de 83 miljoen inwoners ingeënt (12,6%). Van hen kregen 7,23 miljoen een eerste prik (8,7%) en 3,24 miljoen ook een tweede.

Dit artikel wordt nog bijgewerkt.