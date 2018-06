Duitsland was slechter dan ooit, 'maar wij waren er tenminste bij'

Er bestaan slechtere plekken om je kater onder ogen te komen. De oude markt van Mönchengladbach baadt donderdagochtend in het vroege zonlicht. De Citykirche (zo heet-ie echt) vormt het stralende middelpunt van het stadje net over de grens bij Roermond.



Hans-Peter Schmitz is met zijn maat naar het stadshart gekomen voor een kopje koffie, en nee, ook hij kan niet ontkennen dat het vandaag wat anders wakker worden was dan gisteren. Mocht hij het het willen ontkennen: de krant op zijn bartafel wrijft het er nog even in. Die Mannschaft heeft verloren, die Mannschaft ligt eruit.



Treuren, dat is wat hij doet, zegt de senior. ,,Het was echt heel slecht. De voorbereiding was al niet goed, maar dit? Ik heb zoiets slechts nog nooit gezien. Iedere willekeurige Bundesligawedstrijd is beter.''



Ohne Worte, kopte boulevardkrant Bild vanochtend. Sprakeloos dus. Maar de krant die de hartslag van de samenleving doorgaans zo goed aanvoelt, zit er nu toch even naast. Want woorden hebben ze genoeg, de Duitsers op het plein in Mönchengladbach. Ze weten verdraaid goed onder woorden te brengen waar het allemaal aan schortte, op dit WK.