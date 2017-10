Duizenden bedreigde schildpadden uitgezet in Amazonegebied Peru

Zeker 5000 Taricaya-schildpadden zijn uitgezet in een Amazonegebied in Peru. De schildpadden worden met uitsterven bedreigd. Daarom had de regering de eitjes van de bedreigde diersoort een tijd terug verzameld op de stranden. Die zijn nu uitgekomen. De regering van Peru hoopt zo de populatie van de Taricaya-schildpadden een boost te geven.