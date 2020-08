Duizenden betogers bij anti-racismeprotest Washington

Politie VS: Neergescho­ten Jacob Blake had mes in auto

27 augustus Justitie in de Amerikaanse staat Wisconsin zegt dat er een mes in de auto lag waar Jacob Blake naar binnen leunde toen een politieagent hem zondag meerdere malen in de rug schoot. De openbaar aanklager zei dinsdag dat het mes in een vakje aan de bestuurderskant lag. Het neerschieten van Blake door de politie in de stad Kenosha heeft geleid tot demonstraties en rellen.