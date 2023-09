Duizenden beveiligers in 90 treinwagons: beveiliging reis Kim Jong-un naar Rusland is extreem

Met video Storm Daniel teistert Grieken­land: ‘Eind van de zorgeloze zomers’

Na de droogte die in Griekenland voor veel natuurbranden zorgde, wordt het land nu geteisterd door hevige regenval. In oost-Griekenland zorgde storm Daniel reeds voor zeker één dode. De situatie is in sommige steden zo erg dat een reisverbod werd ingesteld. Ook Turkije en Bulgarije zijn getroffen door het noodweer, met meerdere slachtoffers tot gevolg.