Duizenden demonstreren in Frankrijk: 'Veiligheidswet leidt tot machtsmisbruik politie’

20 november Eén van de Amerikanen die in 2015 een terrorist overmeesterden in de Thalys-trein, heeft geprobeerd die terrorist dood te schieten. Dat bleek vrijdag in de rechtbank in Parijs waar Ayoub El-Khazzani terechtstaat voor poging tot moord met terroristisch oogmerk.