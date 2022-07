Duizenden geëvacueerd in Sydney vanwege dreigende overstromingen

Poetin komt op buitenland­se reis aan nóg grotere tafel te zitten dan in Kremlin

De Russische president Vladimir Poetin is op zijn eerste buitenlandse reis sinds de invasie in Oekraïne terechtgekomen aan een onderhandelingstafel die nóg groter was dan die in het Kremlin. Het duurde niet lang tot de foto massaal rond ging op sociale media.

2 juli