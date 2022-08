Duizenden mensen geëvacueerd om grote branden in Zuid-Frankrijk

met video Tientallen gewonden bij enorme brand op Cuba

Bij een grote brand in olietanks in de haven van de Cubaanse stad Matanzas zijn bijna tachtig gewonden gevallen. Zeventien brandweermannen worden vermist. De brand in de stad ten oosten van Havana begon volgens de autoriteiten in een opslagtank voor ruwe olie op vrijdagavond, na een blikseminslag.

6 augustus