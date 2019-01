Duizenden Nigerianen ontvluchten land na gewelddadige plunderingen Boko Haram

Zeker achtduizend Nigerianen zijn gevlucht naar Bodo, een stad in buurland Kameroen. Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen verwacht dat dit aantal de komende dagen oploopt tot zeker 15 duizend mensen. Door de onverwachte aanval hebben de meeste mensen helemaal niks of slechts een handjevol bezittingen kunnen meenemen.

Bokom Haram viel begin deze week de stad Rann binnen, in het noordoosten van Nigeria, plunderde hier winkels en brandde huizen plat. Ook de lokale medicijnpost, opslagplaats en het kantoor van Artsen zonder Grenzen vielen ten prooi aan de terreurbeweging en werden totaal vernietigd. Er vielen meerdere doden en gewonden, maar het exacte aantal is nog niet bekend, meldt de hulporganisatie. Haar eigen medewerkers wisten te ontkomen aan de gewelddadige aanval en vluchtten eveneens de grens over.

De meeste vluchtelingen gingen, veelal te voet, naar Bodo, een stad in buurland Kameroen, op zo’n zeven kilometer afstand. De eerste nacht in Kameroen brachten duizenden van hen door in de open lucht, zonder beschutting.

Volledig scherm Zeker achtduizend inwoners van de Nigeriaanse stad Rann zijn op de vlucht geslagen na de gewelddadige aanval van Boko Haram. © videostill AZG

Artsen zonder Grenzen is noodhulp gestart, maar komt naar eigen zeggen handen te kort. De eerste stroom vluchtelingen werden voorzien van water, voedsel en medische zorg.



Verpleger van de hulporganisatie, Isa Sadiq Bwala, is net terug uit de platgebrande stad, waar hij een neergeschoten inwoner evacueerde. De tranen sprongen hem in de ogen bij het aanblik van de stad, vertelt hij. ,,Alles is vernietigd. Ik ben er kapot van. Normaal gesproken bruist Rann van het leven, maar gisteren was het spookachtig stil, als een kerkhof.” De hulpverlener ontmoette een vrouw die net haar moeder had begraven. ,,De moeder is levend verbrand in haar eigen huis omdat ze niet op tijd naar buiten wist te komen.”

Volledig scherm Op veel plekken in de Nigeriaanse stad Rann zijn de huizen platgebrand. © videostill AZG

Van de basis van Artsen zonder Grenzen is niks meer over, vertelt Sadiq Bwala. ,,Toen ik daar aankwam stond een tent, waarin waar onze voorraden bewaren, nog in brand. Ook gebouwen van andere hulporganisaties zijn geplunderd en platgebrand.” Voorlopig zal er volgens hem niets zijn om naar terug te keren. Geen huis of kantoor, maar ook geen winkels of markt. ,,Ik sprak een van mijn collega’s die niet meer gegeten had sinds de dag van de aanval. Het was hem niet gelukt om ergens eten te vinden. Er is niks meer.”

Volledig scherm Van de opslagplaats van Artsen zonder Grenzen is niets meer over. © videostill AZG

Boko Haram is de laatste tijd weer zeer actief in het noordoosten van Nigeria. Eind december doodde de islamitische terreurbeweging nog twaalf militairen van het Nigeriaanse leger en één politiecommandant.

Ook in maart vorig jaar moest Artsen zonder Grenzen haar werkzaamheden staken in de Nigeriaanse stad Rann na een dodelijke aanval van vermoedelijk Boko Haram. Terroristen vielen een militair kampement aan. Zeker elf mensen kwamen om, onder wie drie hulpverleners.

Boko Haram strijdt al sinds 2009 voor een eigen islamitische staat. Bij gevechten tussen de terreurbeweging en het leger van dat land zijn in totaal tienduizenden doden gevallen en miljoenen burgers op de vlucht geslagen.

President Muhammadu Buhari beloofde vier jaar geleden dat hij Boko Haram zou uitroeien. Die belofte is nog altijd niet ingelost. Het is de vraag of de Nigeriaanse kiezer hem nog een kans geeft bij de aanstaande verkiezingen in februari.