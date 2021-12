Duizenden reddingswerkers ingezet na verwoestende tyfoon Filipijnen

Oeigoeren: ‘Wie mensenrech­ten respec­teert, zou moeten weigeren naar Olympische spelen te gaan’

Oeigoeren in Turkije willen de rest van de wereld wijzen op het lot van hun verwanten in China. Ze roepen op tot een boycot van de Winterspelen in Peking. ,,We kunnen onze ogen niet langer sluiten.’’

14 december