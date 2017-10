Duizenden voeren actie in Barcelona tegen Catalaanse onafhankelijkheid

Brandweer redt hond uit 25 meter diepe geul in Italië

14:21 De Italiaanse brandweer heeft zaterdag een hond uit een 25 meter diepe geul gered. De labrador genaamd Tobby was in de bossen van de stad Creazzo aan het wandelen samen met zijn eigenaar, toen de hond plotseling in de geul viel. De brandweer heeft twee uur over de redding gedaan, maar kon uiteindelijk de hond weer naar boven takelen. Tobby is met de schrik vrijgekomen.