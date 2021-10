Echte kogels gevonden op filmset 'Rust’: geen laatste check van wapen Alec Baldwin

coronastress ‘Sigaret­ten­ver­koop voor het eerst in twee decennia gestegen in VS tijdens coronajaar’

22:08 De verkoop van sigaretten en rookloze tabaksproducten in de Verenigde Staten is vorig jaar voor het eerst in twee decennia gestegen, blijkt uit overheidsdata. Experts vrezen dat pandemische stress de aanleiding was voor een toename van het roken, schrijft The Washington Post.