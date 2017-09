Echtpaar dat 75 jaar getrouwd was, sterft paar uur na elkaar

Een Canadees echtpaar dat onlangs zijn 75-jarige huwelijk vierde, is een paar uur na elkaar gestorven. George en Jean Spear ontmoetten elkaar tijdens een dansfeest in 1941 in Londen en trouwden een jaar later. ,,Dit gaat elke logica te boven'', aldus dochter Heather.

Het echtpaar stierf afgelopen vrijdag een paar uur na elkaar in het Ottawa-ziekenhuis, waar Jean (94) was opgenomen vanwege een longontsteking. Ook George (95) lag in het ziekenhuis. Een paar uur nadat zijn vrouw was overleden, zakte George weg in een diepe slaap. Hij overleed niet veel later.



George en Jean zagen elkaar voor het eerst in een danszaal in de omgeving van Londen. Hij vroeg haar ten dans en zij keek enigszins sceptisch naar zijn schoenen. ,,Ik weet niet of het gaat lukken met die klompen aan je voeten'', antwoordde de jonge Jean. ,,We zullen het er maar op moeten wagen'', opperde George. De twee lieten elkaar daarna niet meer los.



George was als Canadees gelegerd in Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. In augustus 1942 trouwde het verliefde koppel, alhoewel ze snel afscheid moesten nemen toen George naar Italië moest om te vechten. In 1944 reisde Jean per boot naar Canada, omdat haar echtgenoot terug naar huis ging om te werken in een opleidingskamp.

In 2011 werden George en Jean uitgenodigd om de hertogin van Cambridge te ontmoeten. © Spear family

Sneeuwstorm

,,Toen ik in de trein naar Ottawa zat, kwam ik in een enorme sneeuwstorm terecht. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Op het station kwam er iemand naar me toe rennen die zijn grote jas om me heen sloeg. Ik had geen idee dat George al in Canada zou zijn'', aldus Jean Spear in een interview met de BBC in 2006, toen ze tot Member of the Order of the British Empire werd uitgeroepen.

Spear was de eerste die in Canada een groep voor oorlogsbruiden opzette. In totaal reisden 50.000 vrouwen die trouwden met een Canadese strijder naar Canada tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het moment dat ze elkaar weer op het vasteland zagen, is haar altijd bijgebleven. ,,Ik kan er zelfs nu niet over praten zonder het moment weer tot in mijn botten te herleven.''

