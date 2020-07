Echtpaar dat wapens richtte op Black Lives Matter-betogers aangeklaagd

Honderden bij begrafenis om mondkapje doodgesla­gen buschauf­feur

20 juli De Franse buschauffeur Philippe Monguillot is vandaag onder enorme belangstelling begraven in Bayonne in het uiterste zuidwesten van Frankrijk. De 59-jarige man stierf op 10 juli na een coma van vijf dagen. Hij was in elkaar geslagen nadat hij reizigers in zijn bus om het dragen van een mondkapje had gevraagd. Zo’n duizend mensen bewezen Monguillot de laatste eer, nadat zijn dood voor grote verontwaardiging in de Franse politiek had gezorgd.