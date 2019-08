Echtpaar klaagt 22 keer over te weinig Frans in Canadees vliegtuig en krijgt 14.000 euro

Michel en Lynda Thibodeau, een Franssprekend echtpaar uit Ontario, vinden het al jaren onbegrijpelijk dat de teksten op binnenlandse vluchten in Canada overwegend in het Engels zijn, stelt de BBC. Ze vinden dat Franssprekende Canadezen daardoor niet gelijk behandeld worden. Frans is net zoals Engels een officiële landstaal in Canada.

‘Taalrechten geschonden’

Volgens het stel is de Engelse taal in vliegtuigen van Air Canada overheersend en laat de Franse vertaling vaak te wensen over. Woorden die wel naar het Frans vertaald zijn, worden ook nog eens in veel te kleine letters weergegeven. Na het indienen van 22 klachten vond het echtpaar het welletjes en besloot het stel de luchtvaartmaatschappij voor de rechter te slepen.



,,Air Canada schendt systematisch de taalrechten van Franstaligen”, betoogde het echtpaar in de rechtbank. Een vertegenwoordiger van de luchtvaartmaatschappij is zich van geen kwaad bewust en stelde dat het echtpaar alles te strikt zou interpreteren en dat de rechten van Franssprekende mensen helemaal niet geschonden worden.



In de uitspraak stelde de rechter de aanklagers in het gelijk en concludeerde dat Air Canada ‘haar taalkundige verplichtingen niet had nagekomen’. De luchtvaartmaatschappij moet het stel nu 21.000 Canadese dollars (ruim 14.000 euro) betalen.

Tevreden