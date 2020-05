Echtpaar uit VS kan na 2,5 maand eindelijk ruïnes Pompeii bezoeken: ‘Cadeau voor 30-jarig huwelijk’

Het stel uit Detroit had Pompeii als hoogtepunt van hun Europese vakantie aangevinkt. Speciaal voor de 75ste verjaardag van geschiedenisfanaat Marvin en hun 30-jarige huwelijk. Op 5 maart landden ze in Rome en een paar dagen later meldden ze zich in Pompeii. Het coronaspook waarde inmiddels in volle glorie rond.



Italië ging in een volledige lockdown en het lukte het stel niet meer om een vlucht uit Italië te boeken. Tweeënhalve maand bleven ze daarom op hun airbnb-plek in Pompeii, vlakbij de plek die Marvin slechts één keer eerder had bezocht. Dat was in de jaren 60 van de vorige eeuw, toen hij als tiener diende bij de Amerikaanse marine. Hij zwoor zichzelf nog een keer terug te gaan naar de beroemde trekpleister en zijn echtgenote gaf het hem cadeau.



,,We hadden een geweldige connectie met onze airbnb-familie’’, zei Colleen vandaag. Hun gastheer vertaalde het nieuws en vermaakte hen. Ze plukten sinaasappelen en citroenen en leerden limoncello maken. ,,Dat hielp tijdens het wachten’’, aldus Marvin.