Echtpaar van 100 en 98 jaar komt om in Californische vlammenzee

Honderden brandweerlieden zijn in touw om te voorkomen dat niet nog veel meer woningen in vlammen zullen opgaan. De gouverneur van de staat, Jerry Brown, heeft de noodtoestand uitgeroepen. In veel districten bleven scholen en overheidskantoren dicht.



In totaal woeden er veertien branden verdeeld over acht regio's waaronder Napa, Sonoma en Yuba. Door de harde wind de afgelopen dagen is de situatie in rap tempo verslechterd. Ongewoon hoge temperaturen en ernstige droogte hebben in de voorbije maanden het brandgevaar in grote delen van het westen van de VS vergroot.