Ecuador verleent 5000 gevangenen gratie uit ruimtegebrek

Begin februari kwam het in een gevangenis in de miljoenenstad Guayanquil weer tot rellen, nadat er eind vorig jaar tientallen mensen omkwamen bij gevechten tussen rivaliserende drugsbendes. In totaal kwamen er in het land vorig jaar meer dan 320 gevangenen om het leven bij geweldsuitbarstingen in verschillende gevangenissen. De regering zag zich onder meer genoodzaakt de noodtoestand af te kondigen in alle gevangeniscomplexen in het land.