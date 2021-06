Eén gewonde na vuurbal uit Londens trein- en metrostation

Het is nog onbekend hoe de brand uitbrak, maar de politie zegt geen aanwijzingen te hebben voor een terroristische daad. De brand ontstond rond 14.00 uur plaatselijke tijd. Vijftien brandweervoertuigen en honderd brandweerlieden zijn afgekomen op de brand in het centraal gelegen metrostation. Brandweerlieden blijven de komende uren nog ter plaatse om de situatie te monitoren. Drie winkels in het station zijn in vlammen opgegaan. Ook zes auto’s en een telefooncel staan in brand.

Het gaat om het station Elephant and Castle, net ten zuiden van de rivier de Theems en in de buurt van enkele belangrijke Londense bezienswaardigheden. In hetzelfde gebied bevindt zich ook de populaire Borough Market, reuzenrad London Eye en de London Bridge. Elephant and Castle is een druk verkeersknooppunt. Het is ook een belangrijk spoorwegknooppunt, met een druk metrostation op de Northern Line en bovengrondse treinen.