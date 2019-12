Een kijkje in de IS-gevangenis: ‘Sorry mama, voor alles wat ik heb gedaan’

In een oude school in de stad Hasakah in Syrië zitten rond de vijfduizend voormalige IS-strijders opgesloten. De klaslokalen dienen nu als grote, maar overvolle cellen. In oranje overalls hangen, zitten en liggen de mannen naast en bijna over elkaar heen in de cellen en ziekenboeg. Dit is hoe het verslagen deel van terreurgroep IS er nu uitziet: opeengepakt in cellen zonder daglicht. De meeste van deze mannen gaven zich over tijdens de strijd om Baghuz, het laatste IS-bolwerk, dat dit voorjaar op de terreurgroep werd heroverd.