Een miljoen euro voor gouden tip in moordzaak Maltese journaliste

De Maltese regering is naar eigen zeggen vastbesloten om de moord op te helderen en de daders voor de rechtbank te brengen. Caruana Galizia had in de lente van dit jaar onder meer een schandaal blootgelegd rond de zogenaamde Panama Papers. Daarbij beschuldigde ze ook medewerkers van premier Joseph Muscat, die rekeningen geopend zouden hebben in Panama om onder meer smeergeld over te maken vanuit Azerbeidzjan.

Galizia was een held van de lokale bevolking, maar ze was ook een vrouw die bewust actie voerde en zonder schroom buiten de traditionele journalistieke lijntjes kleurde. Ze vocht in het openbaar talloze vetes uit.