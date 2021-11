Een recordaantal migranten stak deze week Het Kanaal over

Drukker dan ooit

Dit jaar is het drukker dan ooit met migranten op Het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland. Uit cijfers blijkt dat de afgelopen drie jaar de vluchtroute populair is onder vluchtelingen. Ze maken de gevaarlijke oversteek vanaf de Franse kust. Vaak vertrekken ze vanaf Calais en komen ze op het drukbevaren en onstuimige stuk zee in de problemen. Het vorige record van geredde migranten door de Britse autoriteiten werd dit jaar in augustus gevestigd. Toen lag het aantal op 828 migranten.



Dit jaar hebben volgens het Britse persbureau PA al meer dan 21.000 mensen de oversteek gemaakt, wat meer dan een verdubbeling is van het aantal in heel 2020. De Britse autoriteiten willen migranten ontmoedigen door strenge wetgeving in te voeren. Zo wil de regering hogere celstraffen invoeren voor mensensmokkelaars en de migranten die zij meenemen.



Ook zijn ze sinds afgelopen jaar hun grenswacht op zee aan het trainen om migrantenboten terug te duwen naar de Franse grens. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, is al eens flink uitgevallen tegen dit idee, aangezien het ingaat tegen maritieme wetgeving die stelt dat je iedereen die in de problemen komt op zee moet helpen. Terugduwen is volgens hem geen oplossing.