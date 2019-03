Een van Ruslands rijkste vrouwen komt om bij vliegtuigcrash in Duitsland

Natalia Fileva, een van Ruslands rijkste vrouwen, is vandaag omgekomen bij een vliegtuigongeluk in Duitsland. Het kleine vliegtuigje waarin zij samen met twee anderen zat, stortte neer vlakbij Frankfurt. Geen van de inzittenden overleefde de crash. Door een botsing van een opgeroepen politiewagen kwamen daarna nog twee mensen om het leven.

De 55-jarige Russische was mede-eigenares van de Siberische luchtvaartmaatschappij S7. Het was de maatschappij zelf die haar overlijden zojuist bekend maakte. ,,De omstandigheden waarin deze tragedie plaatsvond zijn nog onbekend’’, luidt de rest van de verklaring.

Volgens de Duitse politie stortte de Epic E-1000, een klein toestel dat ruimte zou bieden aan zes personen, vanmiddag rond 15.30 uur neer in een aspergeveld zo'n tien kilometer zuidelijk van Frankfurt. De vlucht was in Frankrijk begonnen en had als eindbestemming vliegveld Egelsbach. Na de crash brandde het vliegtuig uit.

In de loop van de middag maakte de autoriteiten bekend dat het onderzoek naar de oorzaken van de crash en de identiteit van de doden nog in volle gang was. Wel was al snel duidelijk dat het om de piloot van het toestel en twee Russische passagiers ging. De identiteit van de andere inzittenden is nog niet bekend.

Botsing politieauto

Een na de crash opgeroepen politiewagen raakte op de B486 tussen Mörfelden en Langen betrokken bij een botsing. Een tegenligger, bezig met een inhaalmanoeuvre, crashte op de politiewagen. Volgens lokale media kwamen de twee inzittenden om het leven, de drie personen in de politiewagen raakten gewond.