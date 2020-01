Één van vier verdachten bekent moord op Slowaakse journalist Jan Kuciak

Twee andere beklaagden, onder wie zakenman Marian Kocner, die de opdracht zouden hebben gegeven voor de moord in februari 2018, verklaarden dat ze onschuldig zijn. Eén beklaagde heeft geen verklaring afgelegd tijdens de hoorzitting van maandag. Het doodschieten van Kuciak en zijn verloofde Martina Kušnírová zorgde voor grote commotie en protesten in Slowakije. De Slowaakse onderzoeksjournalist Kuciak zorgde met zijn onthullingen van corruptie bij de overheid en in het zakenleven voor veel ophef en protesten in Slowakije.

Corruptie

Kuciak schreef onder meer over corruptie in regeringskringen, fraude met EU-gelden en de nauwe banden van de Italiaanse maffia met Slowaakse overheidsfunctionarissen. Zo nam hij in zijn onderzoek bedrijven van de dubieuze zakenman Marian Kocner, een van de vier verdachten, onder de loep.



Het werk van Kuciak is waarschijnlijk de reden dat Kocner de journalist dood wilde hebben. De affaire leidde tot het aftreden van premier Robert Fico en de minister van Binnenlandse Zaken Robert Kalinak. Vorig jaar bekende Marcek tijdens een politieverhoor al bij de moord betrokken te zijn.



Een vijfde verdachte, Zoltan Andrusko, bekende in december dat hij de moord had gefaciliteerd. Een rechtbank veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van 15 jaar. Kuciak en zijn verloofde werden met vuurwapens om het leven gebracht en dood voor hun woning in Bratislava aangetroffen.