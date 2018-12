Eerbetoon voor Sully, de trouwe steun en toeverlaat van Bush sr.

Dat deed Jim McGrath bij wijze van eerbetoon aan de gele labrador die de laatste maanden de steun en toeverlaat was van de zieke oud-president. Hij was het 41ste staatshoofd van de Verenigde Staten. Vandaar de hashtag #41 bij de tekst onder de foto.



Bush’ zoon George W. deelde de foto later op zijn eigen Instagram-pagina met de tekst: ‘Hoezeer onze familie deze hond ook gaat missen, we troosten ons met de wetenschap dat hij dezelfde vreugde zal brengen in zijn nieuwe thuis: het Walter Reed’ (Militair Medisch Centrum in Bethesda, Maryland).