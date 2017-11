Eerste beelden van aanslag NY

Bij een terreurdaad in New York zijn dinsdag acht doden gevallen en vijftien gewonden. Dat heeft burgemeester Bill De Blasio bekendgemaakt. Een lichte vrachtwagen met laadbak reed in op aanwezigen op een fiets- en voetpad en ramde daarna een schoolbus. De bestuurder van de wagen is aangehouden.