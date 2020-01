Eerste Brit in de ruimte weet het zeker: aliens bestaan en zijn mogelijk op aarde

Buitenaardse wezens bestaan en leven mogelijk al langere tijd op aarde, alleen kunnen we ze niet zien. Tot die conclusie komt Helen Patricia Sharman, de eerste Britse astronaut, in een interview met Observer Magazine . ,,Aliens bestaan, daar is geen twijfel over mogelijk.’’

De 56-jarige Sharman, tegenwoordig een gerenommeerd scheikundige, schreef in de jaren 90 geschiedenis door als eerste Brit de ruimte in te gaan. Na achttien maanden trainen in opleidingsinstituut Yury Gagarin Cosmonaut Training Center in Rusland bracht ze als eerste vrouw ooit tijd door in ruimtestation Mir. Na die primeur is ze niet meer in de ruimte geweest. In 1992 en 1998 werd ze afgewezen voor enkele Europese ruimtevaartprojecten.

Op basis van haar ervaringen in de ruimte is Sharman ervan overtuigd dat de mens niet alleen is in het universum. Ze zegt er zeker van te zijn dat buitenaardse wezens bestaan en dat ze zich waarschijnlijk onder ons bevinden. ,,Zullen ze zijn zoals jij en ik, gemaakt van koolstof en stikstof? Misschien niet. Het is mogelijk dat ze hier nu zijn, maar we ze gewoon niet kunnen zien. Er zijn zoveel miljarden sterren in het universum dat er allerlei verschillende levensvormen moeten zijn die we nog niet kennen’’, stelt ze.

Eerste Brit

De wetenschapper, die al enkele jaren op het gezaghebbende Imperial College in Londen onderzoek doet, benadrukte in het interview ervan te balen dat ze door de media met regelmaat ‘de eerste Britse vrouw in de ruimte’ wordt genoemd, in plaats van ‘de eerste Brit in de ruimte’.