Eerste mensen krijgen experimenteel coronavaccin toegediend

Gestrande Nederlan­ders in Filipijnen profiteren van coronacri­sis: ‘Pri­vé-ei­land dankzij megakor­ting’

16 maart Een groep gestrande Nederlanders in de Filipijnen heeft een positieve draai weten te geven aan alle tegenslag door de coronacrisis. In plaats van te stressen over het regelen van een terugvlucht, besloten ze zich te schikken in hun lot en op zoek te gaan naar kansen. Met succes, want voor bijna niks kunnen ze nu een privé-eiland huren. ,,Iedereen heeft weer zin in de vakantie’’, zegt initiatiefneemster Nikkie den Dekker (28) uit Utrecht tegen deze site.