Eerste overleg VS-taliban sinds terugtrekking uit Afghanistan

,,De gesprekken gaan niet over het erkennen of legitimeren van de taliban in Afghanistan”, zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. ,,Het is eerder een voortzetting van de pragmatische besprekingen over kwesties van nationaal belang voor de VS. De belangrijkste prioriteit is de voortdurende veilige doorgang van Amerikaanse burgers, andere buitenlanders en Afghanen.”