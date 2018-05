Eerste privacyklachten tegen techgiganten: 'Ze doen denken aan Noord-Korea'

Volgens de advocaat dwingen de internetbedrijven gebruikers in te stemmen met nieuw privacybeleid. Volgens Schrems hebben de internetbedrijven gebruikers alleen de keus geboden om in te stemmen met de nieuwe privacyregels of hun account te verwijderen. ,,Dat is geen vrije keuze, maar doet eerder denken aan een Noord-Koreaans verkiezingsproces'', aldus Schrems. Hij is oprichter van de privacyorganisatie Noyb (none of your business).