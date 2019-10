Eerste ruimtewandelaar (85) overleden: historische missie van Leonov ging drie keer bijna mis

Leonov was een piloot van de luchtmacht van de Sovjet-Unie. In maart 1965 gingen hij en een collega de ruimte in. Na een voorbereiding opende hij een luik van de capsule en ging hij naar buiten. Als eerste mens zag hij de aarde volledig onder zich door trekken. Hij zag heel Europa en de grens tussen dag en nacht. ,,Je kunt het gewoon niet bevatten. Alleen daar kun je de grootsheid voelen, de enorme omvang van alles om ons heen”, zei hij later.



Na tien minuten moest Leonov weer naar binnen. Toen ontdekte hij een groot probleem. In het luchtledige was zijn ruimtepak uitgezet. Hij was zo groot geworden dat hij niet meer door het gat paste. Hij opende snel een klep, waardoor wat lucht naar buiten kon. Dat was net genoeg om weer naar binnen te komen. De hele wandeling duurde twaalf minuten.