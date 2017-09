Eerste toestellen met hulpgoederen en mariniers onderweg naar Sint-Maarten

Een C-130 Hercules van de luchtmacht is onderweg naar Sint-Maarten. Het toestel is opgestegen uit Curaçao en zal rond zonsopkomst landen in Philipsburg. Aan boord zijn hulpgoederen en enkele tientallen mariniers. Tegelijk is ook een kustwachtvliegtuig met mariniers op weg naar Sint-Maarten. De mariniers moeten hulp verlenen en de orde handhaven.

De militairen en hulpgoederen werden naar Curaçao gebracht met een ander transporttoestel van de luchtmacht, een KDC-10. Die is inmiddels terug in Nederland en vliegt vandaag halverwege de middag voor de tweede keer naar Curaçao met water, voedsel, geneeskundig materiaal en spullen voor de genie.



Een tweede Hercules is ook nog op weg vanaf Eindhoven om spullen van Curaçao naar Sint-Maarten te vliegen. De KDC-10 is groter, maar kan niet landen op het beschadigde vliegveld van Sint-Maarten.

Marineschepen

Het leger heeft ook twee marineschepen ingezet, de Zr. Ms. Pelikaan en de Zr. Ms. Zeeland. De Pelikaan is op weg terug naar Curaçao om nieuwe hulpgoederen op te halen. De Zeeland is nog in Sint-Maarten, maar zal zaterdag voor de veiligheid even de zee op gaan, wanneer de volgende orkaan overtrekt, José.



Een toestel met hulpgoederen van het Rode Kruis is eveneens op weg naar Curaçao. Het KLM-toestel vertrok zaterdagochtend van Schiphol en is door het Rode Kruis gevuld met 60 ton aan dekzeilen, jerrycans, generatoren en ander materieel.

Giro 5125

De goederen zijn betaald met geld dat is binnengekomen op giro 5125 van het Rode Kruis, aldus een woordvoerder. De verwachting is dat het toestel zaterdagavond op Curaçao aankomt.



De goederen worden dan met behulp van defensie weer overgebracht naar Sint-Maarten. Volgens de woordvoerder zijn er 5800 dekzeilen, 9000 jerrycans, 2000 keukensets, vier generatoren en acht zonnepanelen aan boord.

Koning en minister

Morgen vertrekken ook koning Willem-Alexander en minister Plasterk naar Curaçao in verband met de orkaanramp. De twee zullen zich daar laten informeren over die hulp die vanaf het eiland aan Sint-Maarten wordt verleend.

Ook zal er ter plaatse worden bekeken of het mogelijk is een bezoek te brengen aan Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius. Met orkaan José op komst is het ook de vraag wanneer dat kan. Vliegveld en haven van Sint-Maarten zijn officieel alleen open voor noodhulp en militaire doeleinden.