Eeuwenoud schaakstuk van paar euro blijkt bijna een miljoen waard

Het expressieve, bijna negen centimeter grote schaakstuk is onderdeel van de zogenoemde Lewis Schaakspelen die in de twaalfde eeuw in Noorwegen of IJsland werden gemaakt. In 1831 werden op het eiland Lewis in Schotland 79 van die schaakstukken in de vorm van krijgers ontdekt. Hoe de Noorse stukken daar belandden is onbekend. Vermoedelijk waren ze onderdeel van een lading die in de middeleeuwen overboord sloeg tijdens een scheepsramp. De Schotse vondst bestond uit onderdelen van vier schaakspelen, maar vijf stukken ontbraken. De kunstschatten worden al jaren bewaard in het British Museum in Londen en het National Museum of Scotland in Edinburgh. Experts zijn echter altijd blijven zoeken naar de ontbrekende stukken.