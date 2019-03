Egyptische fotograaf voorwaardelijk vrij: elke avond melden bij politie

Zeid werd in augustus 2013 gearresteerd toen hij beelden maakte van het bloedig neerslaan van een betoging van islamisten in de hoofdstad Caïro. Hij werd samen met anderen vervolgd wegens onder meer moord, poging tot moord, en lidmaatschap van een terroristische organisatie.



Tal van organisaties in binnen- en buitenland bestempelen Shawkan als een onschuldig slachtoffer van de vervolging van vrije media in Egypte. Hij kreeg bijvoorbeeld een prijs voor de persvrijheid van de Unesco. In september werd hij veroordeeld tot vijf jaar. Bij zijn veroordeling had hij zijn straf al uitgezeten. Toch duurde zijn vrijlating nog maanden en geldt die alleen voor overdag. Hij moet de komende vijf jaar elke dag van 18.00 uur tot 06.00 uur op het politiebureau zijn.



Het regime president Abdul Fattah al-Sisi geldt als een van de meest repressieve sinds het leger de macht greep in 1952. Al-Sisi is de zesde generaal die het over het land heerst. Een uitzondering was de in 2012 democratisch gekozen burgerpresident Mohamed Mursi die door generaal al-Sisi in 2013 is afgezet en met veel van zijn aanhangers is opgesloten.