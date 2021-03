Eigenaars van vastgelopen containerschip in Suezkanaal kunnen rekenen op miljoenenclaims

Het schip strandde, omdat het door de harde wind en een stofstorm niet meer kon sturen, overdwars in het zuidelijke deel van het kanaal en ligt over de gehele breedte. Door de blokkade van het kanaal dreigt het wereldwijde transport dagenlang te worden verstoord. Ook als het schip snel kan worden vlotgetrokken, loopt de schade voor de scheepvaart in de miljoenen, zeggen bronnen in de sector tegen persbureau Reuters. Het 193 kilometer lange Suezkanaal is een van de drukste vaarroutes ter wereld, goed voor ongeveer 12 procent van de wereldwijde handel. Er worden dagelijks ook ongeveer een miljoen vaten olie en een grote hoeveelheid vloeibaar gemaakt aardgas via het kanaal vervoerd. Vorig jaar passeerden volgens de Suez Canal Authority (SCA) bijna 19.000 schepen de vaarroute. Van het wereldwijde containervervoer doet dagelijks zo'n 30 procent dat.

Zorgen om bevoorrading

De blokkade zorgt daarom voor bezorgdheid over de bevoorrading. Tientallen schepen die olie, aardgas en andere handelsgoederen vervoeren, liggen nu stil waardoor levering van de producten aanzienlijke vertraging oploopt. Als de Ever Given maximaal 48 uur vast blijft zitten, zal de impact relatief beperkt blijven, melden kenners. Duurt de opstopping drie tot vijf dagen dan gaat de wereldhandel dat wel merken. Volgens analisten van olieanalysebedrijf Vortexa staan alleen al meer dan tien tankers met 13 miljoen vaten ruwe olie vast. Dit kunnen er nog veel meer worden als de blokkade veel langer gaat duren. De problemen zorgden er onder meer al voor dat de olieprijzen flink stegen, uit angst voor tekorten. Verzekeraars van de reders zouden al claims in de maak hebben tegen Shoei Kisen KK. Lees verder onder de foto

Omvaren via Kaap de Goede Hoop

Shoei Kisen KK, en zijn verzekeraars zouden te maken kunnen krijgen met claims van de Suez Canal Authority (SCA) wegens inkomstenderving. Ook andere schepen, waarvan de doorvaart is verstoord, zouden al claims in de maak hebben. De Ever Given is waarschijnlijk verzekerd voor 100 tot 140 miljoen dollar romp- en machineschade, zeggen verzekeringsmakelaars. Die verzekering dekt ook de bergingsoperatie.



Volgens de SCA kunnen de werkzaamheden om het schip los te maken tot diep in de nacht doorgaan, als het weer het toelaat. Het Nederlandse Smit Salvage is ingeschakeld om te helpen bij de berging. Als het Suezkanaal dicht blijft, moeten schepen tussen Azië en Europa omvaren via Kaap de Goede Hoop. Dat kan weken extra vaartijd vergen en kost handenvol geld dat mogelijk ook op de eigenaar van Ever Given kan worden verhaald.