Einde bloedhitte nog niet in zicht in Griekenland: ‘Ergste hittegolf in ruim 30 jaar’

Sinds donderdag is er officieel sprake van een hittegolf in Griekenland. De temperaturen liepen vandaag op tot soms wel 45 graden. Het zijn dezelfde omstandigheden als in 1987, toen het ook dagenlang gloeiend heet was. Destijds kwamen duizenden mensen om het leven door de hitte en smog.



De Griekse premier Mitsotakis beloofde al het mogelijke te doen om de situatie het hoofd te bieden. Hij riep de bevolking ook opnieuw op om de airconditioning niet te laag te zetten. Het energiesysteem in het land staat namelijk onder druk door de aanhoudende hitte en de airconditioners die op volle toeren draaien. Het ministerie van Energie raadde de Grieken eerder aan om niet onder de 26 graden te gaan.



Het is onduidelijk wanneer de hitte zal afnemen. Sommige weerkundigen vrezen dat de hoge temperaturen komende twee weken kunnen aanhouden. Ook de rest van deze week blijft het op veel plaatsen in Griekenland ruim boven de 30 en soms 35 graden.