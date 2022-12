Eindrapport Capitoolbestorming: Trump speelde centrale rol

Extreme kou en sneeuw in de VS: experts waarschu­wen voor bevriezing huid in minuten

De temperaturen dalen de komende dagen zo snel in delen van de Verenigde Staten, dat experts waarschuwen voor bevriezing van de huid. Volgens de BBC kan dat al binnen vijf tot tien minuten gebeuren. ,,Dit is serieus”, zegt ook president Joe Biden over het aanstaande noodweer. ,,Het is gevaarlijk en bedreigend, dit is niet zoals de sneeuwdag toen je een kind was.”

4:45