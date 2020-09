El Chapo: 'Mijn enige verslaving zijn vrouwen’

Op social media is een video opgedoken van de Mexicaanse drugsbaas El Chapo . Hierop is te zien hoe Joaquin ‘El Chapo’ (de kleine) Guzmán geïnterviewd wordt door een Mexicaanse criminoloog. In dat interview bekent hij dat zijn enige verslaving vrouwen zijn en dat hij maar liefst 23 kinderen verwekte.

De Mexicaanse criminologe Monica Ramirez Cano deelde deze week op Twitter een videofragment waarin El Chapo samen met haar te zien is. Ramirez Cano buigt zich over de tafel en vraagt vervolgens aan de drugsbaron wat zijn grootste verslaving is. In eerste instantie geeft El Chapo aan dat hij er geen heeft, om daar direct op terug te komen. ,,Mijn enige verslaving zijn vrouwen”, vertelt de drugsbaron.



Volgens Ramirez Cano zijn de beelden gemaakt in 2016, toen zij een profiel maakte van El Chapo. 'Dit is uit de tijd dat ik een crimineel profiel maakte van ‘El Chapo’ Guzmán’ schrijft Ramirez bij de video op Twitter. Op de vraag van ene Alberto of zij de rest van de beelden ook kan delen, antwoordt de criminologe dat ze dat vanwege vertrouwelijkheid en haar beroepsgeheim helaas niet kan doen.

Vier huwelijken

Ze deelde wel dat de drugsbaron er niet van houdt om Archivaldo genoemd te worden; liever Joaquín. Verder blijkt El Chapo graag te praten en gaf hij bovendien toe dat hij in totaal 23 kinderen verwekt heeft bij diverse vrouwen. El Chapo is in totaal vier keer getrouwd geweest. Zijn laatste huwelijk was in 2007, toen hij trouwde met voormalig model Emma Coronel. Zij beviel in 2011 van een tweeling: Maria Joaquina en Emali Guadalupe.

Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán kreeg wereldwijde bekendheid na zijn ontsnappingen uit onder meer een van Mexico’s best beveiligde gevangenissen. In 2001 ontsnapte hij in een wasmand en in 2015 vertrok hij via een tunnel, die zijn handlangers tot onder zijn cel hadden gegraven. De drugsbaron zit momenteel een levenslange gevangenisstraf uit in de Verenigde Staten, voor moord, drugssmokkel en witwassen.

Op alle tien van de aanklachten tegen hem werd El Chapo in 2019 schuldig bevonden: