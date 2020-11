Elf doden bij aanslag op Iraakse legerpost in Bagdad

Verkiezingen VS LIVE | Bush: ‘Verkiezing is eerlijk verlopen’, Advocaat Trump kondigt zeker vier rechtsza­ken aan

8 november De eerste dag na zijn overwinning bij de presidentsverkiezing in de Verenigde Staten bereidt Joe Biden zich met een speciaal team voor op de machtsoverdracht. Intussen wil Trump van geen wijken weten. De zittende president herhaalt ongefundeerde aantijgingen over ‘gestolen verkiezingen’ en ‘fraude’. Maar bewijs is er niet. Volg hieronder alle ontwikkelingen in ons liveblog. Lees hier ons vorige blog over de verkiezingen terug.