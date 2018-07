Elf doden door ongeluk met rondvaartboot op meer in VS

Het ongeluk gebeurde op Table Rock Lake in het zuidwesten van Missouri. Ten tijde van het ongeluk woedde onweer op het meer. Aan boord van het vaartuig, dat ook kan rijden, waren meer 31 mensen, onder wie ook kinderen. De lokale veiligheidsdiensten sloegen groot alarm vanwege het ongeluk. Duikers gingen op zoek naar overlevenden, maar hebben hun acties inmiddels gestaakt vanwege invallende duisternis. ,,Er zijn nog steeds vermisten", aldus sheriff Doug Radar van Stone County.



De boot is volledig gezonken. De rondvaartboot is van bouwer Ride the Ducks. De boten verzorgen op meerdere plekken in de Verenigde Staten amfibische tochten. ,,Onze voornaamste prioriteit zijn nu de families die aan boord waren en onze werknemers", zegt woordvoerder Suzanne Smagala-Potts van Ripley Entertainment , dat de rondvaartboten in Branson uitbaat. ,,We assisteren nu de hulpverleningsdiensten terwijl zij verder zoeken."



Hoewel voor het ongeval op de nieuwszenders nog was gewaarschuwd voor het onweer, is nog onduidelijk hoe het ongeluk precies heeft plaatsgevonden.