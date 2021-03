Elf mijnwerkers al dagenlang vast in illegale Colombiaanse goudmijn

Wereldlei­ders pleiten voor internatio­naal pandemie­ver­drag

4:22 In een open brief die vandaag in tientallen kranten wordt gepubliceerd, pleiten 25 wereldleiders voor de totstandkoming van een internationaal pandemieverdrag. Ook demissionair premier Mark Rutte heeft het initiatief van EU-president Charles Michel en WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus ondertekend.