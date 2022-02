Elizabeth: ‘Camilla moet koningin worden’

Op 6 februari is het precies zeventig jaar geleden dat Elizabeth de troon besteeg. Vanwege haar platina jubileum liet de koningin in een boodschap aan het volk weten graag te willen dat Camilla - de hertogin van Cornwall - in de toekomst koningin genoemd zal worden. Dat is Elizabeths ‘oprechte wens’, aldus de koningin in haar schrijven waarin zij het volk bedankt voor de steun. Ook hoopt zij dat Charles dezelfde steun zal ontvangen als zij ervaren heeft.