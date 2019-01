Elizabeth verhuurt flat en staat plots oog in oog met 120 ravers

Toen het feestje aan de gang was, waren er wel honderden feestgangers die joints rookten en wijn dronken op straat en in de flat. De meesten waren onder invloed van lachgas, een drug die gebruikt wordt om een roes te veroorzaken.



,,Buiten zag ik een wachtrij om mijn appartement binnen te geraken. Op het balkon stonden allemaal mannen in smoking joints te roken. Toen ik verhaal ging halen, bedreigden ze me. Ik probeerde binnen te raken en zag dat beide verdiepingen vol stonden. Ik wist niet wat ik meemaakte”, legt de vrouw uit. ,,Toen ik Kudzi zag, zei ze ‘dat er wat extra mensen aanwezig waren als verrassing’. Even later hoorde ik drie vrouwen zeggen: ‘Wie is die bitch?’”