Britse vast na achtervolging met kinderen op achterbank, politie lost schoten

11:33 De Belgische politie heeft in de buurt van Hoogstraten na een wilde achtervolging gericht geschoten op de banden van auto van een jonge Britse vrouw (20) die op hen was ingereden. De vrouw zat op dat moment met twee kinderen van twee en dertien jaar in de auto.